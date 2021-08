Varane si presenta allo United: “Giocare in Premier è stato sempre uno dei miei obiettivi”

Raphael Varane è un nuovo giocatore del Manchester United. Il difensore francese, ex Real Madrid, si è presentato ai Red Devils.

Queste le sue parole: “Ci sono tante cose che voglio ottenere nella mia carriera e so che questa squadra piena di grandi giocatori avrà la mia stessa determinazione per vincere partite e trofei. Giocare in Premier è stato sempre uno dei miei obiettivi. E’ un campionato che mi affascina molto. Dopo aver parlato con l’allenatore ho capito quanti miglioramenti sono stati fatti nelle ultime stagioni. Mi unisco a un gruppo pronto a giocare ai massimi livelli. Voglio avere un buon impatto e darò tutto per entrare a far parte della storia di questo club”.