Varane: “Non sono pentito di aver lasciato Madrid. Premier fantastica”

Intervenuto ai microfoni della BBC, Rapheal Varane ha commentato la sua scelta di lasciare il Real Madrid per il Manchester United, parlando della prossima stagione dove il difensore vuole riprendersi la scena dopo un anno costellato da molti bassi: “Nel calcio devi affrontare le sfide e cercare di migliorare. Volevo fare un’altra esperienza, dopo aver trascorso 10 anni nello stesso posto. La Premier League è fantastica e il Manchester United è un grande club. Non c’erano dubbi sulla mia decisione. Non mi pento di aver lasciato il Real Madrid”.

Foto: Twitter Manchester United