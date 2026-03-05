Varane: “Mi ha colpito la visione del Como. Nico Paz? Il suo futuro non dipende da noi”

05/03/2026 | 11:16:11

Il membro del board del Como Raphael Varane ha parlato a La Gazzetta dello sport: “Qui mi ha colpito prima di tutto la visione della società. Fabregas è tattica e senso di appartenenza. Nico Paz resta? Non dipende da noi (vi abbiamo raccontato del suo futuro orientato al Real). Sono venuto a Como per fare il calciatore. Poi il destino mi ha portato a diventare ambassador del club e membro del board di sviluppo insieme a Osian Roberts. Ho deciso di fare questa intervista dopo un anno e mezzo dal mio arrivo, che è poi purtroppo coinciso con la fine della mia carriera di calciatore. Un passaggio un po’ delicato, difficile, nel capire quale potesse essere il mio ruolo nel club e trovare anche un po’ il bilanciamento tra la mia vecchia vita e quella nuova. Però adesso sono felice di essere rimasto”.

foto sito como