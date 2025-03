Varane: “La finale di Qatar 2022? Non eravamo trascinati come nel 2018”

Durante l’intervento a The Bridge, Raphael Varane è tornato a parlare della finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro l’Argentina: “Quello che ho sentito io è che stavamo giocando una finale… ma che non fosse l’ultimo match della mia vita. In quel momento, devi essere trascinato, stai giocando una finale di Coppa del Mondo… Giocavamo con la pressione dell’evento, ma non eravamo trascinati come nel 2018”, ha confidato l’ex nazionale francese.

E ha aggiunto: “Nel 2018, nell’approccio alla partita, lo sentivi… ci parlavamo tutti prima della partita, ci dicevamo: ‘Questa è la partita della nostra vita, non ci sono altre opzioni’. Non pensavamo a ‘se perdiamo’. No! Non c’erano altre strade, era ‘vincere e basta’. Ci ho pensato dopo la finale? Sì, mi sono detto ‘perché non abbiamo avuto quella marcia in più?’. Lo scenario è pazzesco, siamo tornati, abbiamo avuto alti e bassi. A livello emotivo, ci vuole del tempo per riprendersi e poi, quando analizzi la partita con distacco, ti dici: ‘Sì, è vero che l’approccio alla finale non era lo stesso (del 2018, ndr)'”.

