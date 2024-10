Varane: “Il calcio sta andando fuori giri e la macchina potrebbe esplodere”

Raphael Varane si è ritirato dal calcio giocato dopo un’estate nella quale aveva firmato con il Como e sembrava pronto a intraprendere un’avventura in Serie A: “Forse non potremo cambiare il mondo – dice in un’intervista a L’Equipe -, ma dobbiamo fare diversamente a partire da adesso. Ne ho parlato anche quando giocava, e non era per sottolineare i miei problemi, ma quelli del calcio in generale. Sta andando fuori giri e la macchina potrebbe esplodere. E parlo anche della salute mentale dei calciatori”.

Poi ha proseguito: “Ci sono sempre meno giocatori geniali, si vede meno creatività e sempre più fisicità. Il calcio dovrebbe essere un gioco di errori e invece oggi ce ne sono pochi, è tutto molto robotico. Quello che lascia più libertà ai suoi giocatori di muoversi e di creare è Carlo Ancelotti, non come le nuove generazioni”.

Foto: sito Como