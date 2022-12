Varane: “Griezmann ora è più decisivo. Gioca con il cuore”

La tensione aumenta sempre più per Francia e Marocco, in vista del match di questa sera alle ore 20. Varane, difensore francese in forza al Manchester United, ha suonato la carica parlando in conferenza stampa delle prestazioni fantastiche del compagno Antoine Griezmann: “Adesso è cambiato tutto per Griezmann rispetto a qualche anno fa. Ora ruota tutto intorno a lui, è diventato molto più concreto e decisivo, si vede che si sta divertendo. Gioca con il cuore”.

Foto: Instagram Varane