Varane: “Con Sergio Ramos formiamo la migliore coppia difensiva. Critiche ingiuste”

Insieme a Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa in casa Real Madrid il difensore Raphael Varane.

Il francese ha parlato della fase difensiva delle merengues: “Io gioco meglio quando c’è Sergio Ramos? Chi non lo farebbe con lui vicino. Mi sento sempre meglio quando la squadra difende più compatta, con meno spazi. Quando non difendiamo bene dietro dobbiamo prendere decisioni più complicate. Quando è mancato Sergio la squadra non è andata bene, perché lui dà tanto a livello collettivo ma anche personale. Il suo carattere è un aiuto alla squadra. Senza Sergio non siamo andati bene a livello difensivo, ma penso che sia questione di squadra, di gruppo. Le mie qualità sono complementari a quelle di Sergio, ma ripeto: è una questione di collettivo. Con lui credo che formiamo la migliore coppia difensiva d’Europa e le critiche che abbiamo ricevuto in queste settimane non è stato giusto”.

Foto: AS