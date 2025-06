Varandas (pres. Sporting): “Nessuna offerta per Gyokeres, non partirà per 70 milioni”

Dopo la grande stagione con lo Sporting Lisbona, il futuro di Gyokeres è tutto da scrivere. Il presidente del club lusitano, Frederico Varandas. Queste le sue parole riportate dalla BBC: “Posso garantire che Viktor Gyokeres non se ne andrà per 60 milioni di euro più 10 milioni di bonus perché non gliel’ho mai promesso”.

Poi ha proseguito: “Fino ad oggi lo Sporting non ha ricevuto alcuna offerta per Gyokeres, né oggi né la scorsa stagione”. Infine ecco la smentita anche dei 100 milioni di clausola: “Una delle maggiori preoccupazioni dell’agente era se avremmo richiesto la clausola di risoluzione. Voleva garantire certe cose. Cosa era stato concordato? Che lo Sporting non avrebbe richiesto una clausola rescissoria ora. Per un motivo: avrebbe compiuto 27 anni e nessun giocatore lascia il Portogallo a 27 anni per 100 o 90 milioni di euro. In quello stesso incontro l’agente voleva ancorare l’uscita a un valore. Ho detto questa frase: ‘Non vale la pena stabilire un valore perché non so cosa succederà tra un anno. Non so se saranno 40 milioni di euro, 60 milioni di euro o 80 milioni di euro. Quello che posso garantire è che non chiederò 100 milioni di euro'”.

Infine: “Con questa manovra dell’agente, la situazione non farà che peggiorare. I ricatti non funzionano con me”.

Foto: Instagram Gyokeres