Var: in Coppa Italia gli arbitri spiegheranno le decisioni allo stadio

La Lega Serie A ha stabilito che, a partire dalla trentesima giornata, le grafiche televisive trasmesse durante il controllo VAR verranno riprodotte sui maxischermi degli stadi, in modo da informare gli spettatori di un’eventuale revisione o di un controllo di lunga durata. Ma c’è di più: in occasione delle semifinali e della finale della Coppa Italia la Lega darà il via alla fase di sperimentazione della diffusione del segnale audio dell’arbitro sia negli stadi che in televisione, con spiegazione solo sulle decisioni prese dopo l’intervento del VAR. I tifosi allo stadio e i telespettatori potranno ascoltare la motivazione della decisione direttamente dalla voce dell’arbitro.