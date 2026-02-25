Vanoli: “Voglio che questa partita non venga sottovalutata. Domani saranno tutti a disposizione”

25/02/2026 | 12:30:13

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Jagiellonia. Queste le sue parole:

“Sicuramente l’aspetto più importante è il passaggio del turno, poi la mentalità di come si affrontano queste partite. Abbiamo avuto un esempio con il Polissya al Playoff. Voglio che questa partita non venga sottovalutata e allo stesso tempo dobbiamo avere continuità: vincere aiuta a vincere. Se la partita di domani ci potrebbe far lavorare sulla gestione del vantaggio? Tutti i momenti sono buoni per migliorare. Ogni squadra ha i propri punti di debolezza, noi dobbiamo migliorare quelle che sono le qualità e imparare a gestire meglio gli ultimi minuti. Anche contro il Pisa, Fazzo ha sbagliato alla fine e per poco gli avversari non hanno pareggiato. Se ci saranno assenze domani? No, saranno tutti a disposizione a parte chi non è in lista. Abbiamo organizzato un’amichevole per dare minuti a Rugani”.

Foto: X Fiorentina