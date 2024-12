Vanoli: “Vlasic è pronto, deve solo dimostrarlo. Dobbiamo continuare a giocare come nelle ultime partite”

Il tecnico del Torino Paolo Vanoli ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di questa sera contro l’Empoli al Castellani: “Sappiamo di incontrare una squadra che in questo momento sta molto bene. L’abbiamo già incontrata in Coppa Italia, dietro ha molta solidità, anche gli attaccanti aiutano la difesa. E’ una squadra ben costruita ed equilibrata, noi dovremo continuare con le prestazioni viste nelle ultime tre partite perché per noi sarà importantissima questa sera”.

Sulla scelta di Karamoh: “E’ un giocatore che nella rosa ha caratteristiche diverse dagli altri. In questa partita e in questo periodo ci serve più l’attacco della profondità. Le sue caratteristiche sono importanti nella nostra rosa”.

Su Vlasic: “Sono sicuro che sia pronto. Deve solo dimostrarlo quando entrerà e quando avrà l’opportunità, ha la mia massima fiducia, è importante per il Torino e sono certo che presto lo dimostrerà sul campo”.

Foto: Instagram Torino