Vanoli: “Una volta queste partite le avremmo perse. Il secondo tempo abbiamo pagato a livello fisico”

20/04/2026 | 23:35:35

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la gara contro il Lecce.

Queste le sue parole: “A livello fisico abbiamo sprecato tanto e penso che nel secondo tempo l’abbiamo pagato, anche perché siamo davanti a una rosa un po’ corta in questo momento. Però faccio un applauso a questi ragazzi perché veramente siamo entrati con la testa giusta. Queste partite qua una volta le avremmo perse, invece siamo stati lì. Il primo tempo secondo me abbiamo fatto bene, potevamo sfruttare di più Gudmundsson tra le linee per accelerare. Poi invece nel secondo tempo abbiamo sofferto tanto, abbiamo fatto fatica a salire, abbiamo fatto fatica a portare su la squadra. Faccio complimenti ai ragazzi.”

Rosa di valore: “Ma sicuramente se una rosa al completo ha un valore, ma penso che questo valore i ragazzi l’abbiano dimostrato anche nel girone di ritorno quando siamo diventati squadra. Sicuramente se andiamo a vedere la somma dei punti sono importanti, poi dopo sicuramente abbiamo alternato le prestazioni. Ma l’alternanza delle prestazioni anche in Conference è stata molto condizionata giustamente dalla situazione in classifica che c’era in campionato. Però siamo stati bravi. Ripeto, questa partita qua sapevo che aveva delle insidie, delle insidie molto importanti. I ragazzi, soprattutto nel secondo tempo, siamo riusciti a stare dentro la partita anche con grande fatica. Potevamo fare qualcosa di meglio nel secondo tempo.”

Sul sistema di gioco: “Ma guarda, ho detto che nel calcio di oggi il sistema di gioco all’interno della partita può variare, come è successo nel primo tempo, come sta succedendo spesso di giocare dietro i loro due centrocampisti. Io penso che più di una volta l’abbiamo trovato bene. Quello che ci è mancato nel primo tempo sono tanti errori tecnici che ci hanno permesso di non sviluppare le situazioni trovando lui tra le linee, ma è una cosa che ultimamente sta succedendo spesso. Però i ragazzi devono capire che la squadra, la Fiorentina, viene prima di tutto. Quindi poi dopo uno deve sfruttare le proprie caratteristiche. Lui lo sta facendo al massimo dell’ordinario, che per le sue qualità qualcosa in più tra le linee si poteva fare. Però ripeto, l’ottimo.”

Sulla classifica: “Guarda, per adesso ripeto: so che sono frasi banali, ma l’avete visto anche stasera, la difficoltà di quando giustamente incontri queste partite, soprattutto oggi che abbiamo una rosa un po’ corta. Quindi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo finire questo processo. Poi dopo si tireranno le somme e si guarderà indietro che cosa si è fatto. Però a me indietro non mi piace guardare, mi piace guardare avanti e giustamente avere continuità e avere una crescita, quello sì.”

Foto: sito Fiorentina