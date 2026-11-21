Vanoli: “Un mediano o un terzino a gennaio? Come regalo di Natale voglio la vittoria con il Monza”

21/11/2026 | 15:43:08

Le parole di Vanoli in conferenza stampa: “Atta è un giocatore importante, ma è stato fuori per parecchio tempo, va rimesso dentro con calma e la partita è la cosa più allenante di tutte. Dobbiamo recuperarlo piano piano, pensando che l’aspetto più importante è il bene della Fiorentina. Non Atta, non Mastantuono, non Pedro. Un mediano o un terzino come regalo di Natale? Voglio vincere contro il Monza. Mastantuono? Io di Franco ho espresso quello che penso. Khvicha Kvaratskhelia quando parla di Luis Enrique dice sempre che se non facesse un lavoro importante in fase difensiva non giocherebbe nel Psg, questo è l’atteggiamento”.

foto x fiorentina