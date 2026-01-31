Vanoli: “Troppi errori individuali, occorre migliorare. Ci serve il miglior Kean”

31/01/2026 | 20:59:37

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è stato intervistato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta a Napoli.

Queste le sue parole: “Dobbiamo migliorare gli avvii di partita. Sapevamo di venire qua con una squadra forte, con una delusione come quella in Champions. Avevo detto che il primo tempo sarebbe stato di sofferenza e così è stato, dovevamo stare più attenti sul gol subito. Questi errori individuali ci stanno penalizzando”.

Kean e Piccoli – “Roberto Piccoli ha accusato il peso di questo trasferimento, è un ragazzo giovane che deve migliorare, ma allo stesso tempo si mette a disposizione della squadra. Kean e Piccoli sono una bella coppia insieme, magari in questa situazione sono cresciuti e dobbiamo trovare il miglior Kean. Adesso siamo un gruppo, però dobbiamo limare quei particolari che ti fanno perdere punti come contro la Lazio o il Milan. Noi dobbiamo migliorare con le piccole e lì vedremo davvero se siamo cresciuti”.

Lukaku – “L’abbraccio con Lukaku? Ero assistente di Conte all’Inter e lui è stato importante in quell’anno. Quando hai questi ricordi è sempre bello, quando i giocatori ti abbracciano così significa che hai lasciato qualcosa e che loro hanno lasciato qualcosa a te”.

Foto: sito Fiorentina