Vanoli: “Tameze è vicino al rientro, Salama ha avuto un fastidio la schiena”

Domenica, alle ore 12:30, il Torino scenderà in campo contro il Monza. A parlare della sfida, durante la conferenza stampa di rito, è stato il tecnico Vanoli. Queste le sue parole: “Quando fai una vittoria importante ti vengono autostima e gioia, così lavori meglio. Stiamo tutti bene a parte Tameze, ma è vicino al rientro. E Salama negli ultimi giorni ha avuto un fastidio alla schiena. L’obiettivo è costruire una rosa con concorrenza, è un obiettivo anche in prospettiva futura. Quando hai doppi ruoli, devi esprimerti meglio per avere la fame di giocare. Adams aveva avuto un piccolo fastidio all’adduttore, siamo stati bravi ed è la fortuna di avere due ottimi attaccanti e avere la fortuna di alternarli. Contro il Monza si tratta di una gara molto importante. Andiamo ad affrontare una squadra diversa dall’andata, hanno cambiato e venduto tanti giocatori e poi c’è la posizione di classifica. Sono affamati di punti, le partite sono sempre meno e sono lontani dalla salvezza. Voglio vedere la fame e la voglia del mio Toro, è una finale. Sarà da affrontare con la mentalità giusta, dovremo soffrire, ma i tre punti sono importanti”.

Ha poi continuato il tecnico granata: “Elmas sta crescendo, era quello con più qualità di tutti, ma anche con una condizione inferiore. La mia capacità sarà quella di avere le sue performance, ma senza portarlo al limite. A volte si arrabbia perché lo sostituisco, si pensa che la condizione si acquisisca giocando, ma in realtà la si migliora facendo lavori a secco. Io giocatori qualitativi si riconoscono tra loro, come Vlasic e Sanabria. Da Vlasic vorrei più gol”.

FOTO: Instagram Torino