Vanoli su Casadei: “Grande personalità, ma deve crescere per stare ad alti livelli”

Paolo Vanoli in conferenza si è soffermato sulla posizione di Cesare Casadei. “È un ragazzo giovane, ha mostrato personalità, ma deve crescere per stare ad alti livelli. Ha le caratteristiche che mancavano al nostro centrocampo, può migliorare nei tempi di inserimento. A volte è tanto sopra alla linea del pallone, a volte deve inserirsi, deve imparare a vedere prima la giocata. Ma gli va fatto un grande elogio perché si è imposto con determinazione in un campionato difficile. Preferisco che Casadei guardi la porta per i tempi di inserimento, spostato sulla tre quarti sarebbe penalizzato, non è Vlasic che si gira con un tocco”.

Foto: Instagram Torino