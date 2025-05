Vanoli: “Sto bene. Sono stato travolto da tanto affetto”

10/05/2025 | 12:19:07

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa, iniziando prima con un ringraziamento alla domanda di come si sentisse dopo il malore della scorsa settimana.

Queste le sue parole: “Se sono qui, sto bene…E’ un sorriso. Ringrazio lo staff sanitario, è intervenuto subito, e anche il personale della croce rossa con tempestività. Con l’anestesista è stato efficace, ringrazio tutti. Non me lo aspettavo, sono stato travolto da un mare d’affetto. Non sono riuscito a rispondere a tutti, lo faccio oggi: grazie a tutti”.

Foto: Instagram Torino