Vanoli: “Sosa out, valuteremo Adams. Il Milan? Gran mercato, sarà arrabbiato”

Paolo Vanoli ha presentato in conferenza stampa Torino–Milan in programma domani alle 18. “Penso di non recuperare Sosa, ha una febbre che persiste. Adams ha avuto un affaticamento all’adduttore, oggi proverà. Walukiewicz è rientrato con Ginetis. Elmas aggiunge qualità alla squadra, tatticamente e tecnicamente è importante, non lo dico io ma i suoi numeri. Dobbiamo essere intelligenti a farlo recuperare giocando, abbiamo aggiunto un giocatore che sa guidare i compagni. Il Milan? Ha fatto un mercato invernale importante, sarà una squadra delusa e arrabbiata, deve centrare a tutti i costi la qualificazione in Champions. Il Milan ha due squadre e giocatori che possono risolvere la partita. Serve una partita concentrata e ambiziosa, basta buttare via punte: dobbiamo conquistarne. Biraghi ha occasione di mettere minutaggio, se non ci sarà Adams giocherà Sanabria”.

Foto: sito Torino