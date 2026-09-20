Vanoli: “Sono tornato con grande entusiasmo e determinazione. Ho tanta voglia di fare qualcosa di importante con questi ragazzi”

20/09/2026 | 15:45:16

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato con il Napoli. Queste le sue parole:

“Cosa ci è mancato per vincere? Abbiamo avuto tante occasioni per andare in vantaggio e per ribaltarla. Paradossalmente abbiamo segnato sull’occasione meno nitida che abbiamo avuto. Il primo tempo abbiamo sofferto i cambi gioco su Politano, Viery stringeva troppo la linea. Il secondo tempo Valdepenas è entrato veramente bene, questo dev’essere lo spirito. Se chi è in panchina entra così possiamo andare lontano. Se mi aspettavo di avere subito questo impatto? Conosco l’ambiente e sono tornato con grande entusiasmo e determinazione. Ho tanta voglia di fare con questi ragazzi qualcosa di importante”.

Foto: X Fiorentina