Vanoli: “Sono stato male per la mancata conferma alla Fiorentina in estate. Il ritorno? Inaspettato”

19/11/2026 | 21:14:01

Le parole di Paolo Vanoli a Cronache di spogliatoio: “La mancata conferma alla Fiorentina in estate? Non lo nascondo, c’è stata una delusione forte per non poter portare avanti qualcosa che mi ero meritato sul campo. Ma allo stesso tempo, ho sempre detto che quando cambiano le società ed entrano nuove persone, c’è per forza una scelta societaria. Quindi stavo male perché pensavo a cosa avrei potuto fare, ma l’ho accettato. Sono state vacanze forzate, passate un po’ così… meno male ho a fianco una compagnia di matti che mi ha fatto passare il tempo. E comunque ho sempre pensato a cosa potesse accadere durante il mercato. È stata veramente una sorpresa inaspettata, ma raccolta da un grandissimo entusiasmo per tornare a fare qualcosa di bello. Non sono tornato qua per dire ‘ho avuto ragione io’. Non mi interessa, per niente. Sono tornato perché credo in questo nuovo progetto che la proprietà e il direttore stanno costruendo. E mi sono promesso di vivere di più Firenze, perché l’anno scorso la mia residenza era qua al Viola Park per arrivare a centrare l’obiettivo. Adesso voglio godermi di più la città, è bellissima e il suo tifoso è maniacale ma ti spinge sempre più in là”.

foto x fiorentina