Vanoli: “Sono stati cinque mesi intensi. Ora manca la parte più importante”

28/03/2026 | 18:57:35

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Sono stati 5 mesi intensi, in cui abbiamo superato tante difficoltà. Adesso siamo concentrati tutti sul rush finale e sui mesi più importanti. Siamo stati bravi a rialzarci dopo i momenti difficili e a crescere, c’è un percorso che ci ha aiutato a credere nei nostri mezzi. Ora manca la parte più importante. La Conference? Ho sempre detto ai ragazzi che dobbiamo credere in tutte le cose che facciamo. Dobbiamo continuare a coltivare questo nostro desiderio, che possa essere un regalo per la nostra gente”.

Foto: X Fiorentina