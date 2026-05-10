Vanoli: “Salvezza dedicata a Commisso. Nessuno si era salvato dopo 0 vittorie in 11 partite”

10/05/2026 | 17:56:13

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la salvezza ufficiale ottenuta in Serie A.

Le sue parole: “Quando ho firmato l’ho sentito e mi aveva chiesto una cosa importante, vista la situazione di classifica. La salvezza è dedicata a Rocco. Lui e la sua famiglia hanno creato e stanno creando tanto per Firenze: dal centro sportivo, allo stadio. Gli sbagli ci sono ma siamo stati bravi a raggiungere l’obiettivo. Adesso serve guardare avanti con un po’ di sorrisi”.

Si aspettava i fischi? “I ragazzi non li hanno accusati. I tifosi hanno diritto di contestare perché meritano una Fiorentina diversa. Ma l’obiettivo che avevamo era forte e dovevamo fare di tutto per raggiungerlo. A volte all’esterno non si vedono cose che ci sono dentro. Ho raggiunto un obiettivo che nessuno aveva mai raggiunto dopo 0 vittorie dopo 11 partite e con una squadra non costruita da me. Questo va detto. Adesso la società farà le sue valutaizone per fare una Fiorentina di alto livello: ne sono sicuro”.

Ha ricevuto offerte da altri club? “Ma no, dai. Non sono come tanti che si fanno pubblicità. Sono una persona vera e diretta e ho sempre pensato al bene di questo traguardo”.

Foto: X Fiorentina