Vanoli: “Rigorista? Gonçalves e Mastantuono calciano bene. Allegri è un vincente. Sono innamorato di De Bruyne”

18/09/2026 | 16:36:13

Paolo Vanoli presenta la super sfida contro il Napoli, in programma domenica al Franchi alle 12:30.

Sul Napoli: “Questa squadra deve guardare il futuro. Incontriamo una squadra forte che due anni fa ha vinto lo Scudetto, ma sono sfide da giocare senza paura. Ho detto ai ragazzi che cosa voglio. Il Napoli ha una rosa ampia e forte, tra le pretendenti per la vittoria finale dello Scudetto. Ha giocatori che la possono risolvere. Sono innamorato di De Bruyne, ha classe, attacca gli spazi, sa dettare il ritmo”.

Su Dragusin: “Dragusin sta bene, aveva subito un indurimento ma ora sta bene”.

Sul doppio play: “Ognuno vede il calcio come vuole, poi c’è l’interpretazione. Questa squadra, in base alla tipologia di mezze ali, ha bisogno di un doppio play. A volte può diventare un solo play in base alla partita. Oulai attacca la profondità per esempio. Ma va trovato l’equilibrio all’interno della partita. Abbiamo giocatori giovani e qualitativi, ma spesso si può perdere l’equilibrio in fase difensiva. Per me, l’altra sera col Pisa, il migliore in campo è stato Gnonto”.

Sulla coesione del gruppo: “Per la squadra farei di tutto quando troveremo il giusto obiettivo. La grigliata che abbiamo fatto ieri è stata una bella cosa, perché fa capire che i ragazzi vogliono stare insieme. Certe volte queste cose sono più importanti di tutto il resto”.

Su Pellegrino e Beto: “Quando hai due così importanti, abbiamo la fortuna di poter scegliere. Il primo obiettivo è giocare per la squadra, poi è normale che sono diversi e mi offrono due tipologie di sfogo in modo diverso e anche in fase difensiva. Beto lo avevo cercato quando si fece male Duvan Zapata al Torino”.

Su Jimenez e Valdepenas: “In prospettiva futura, per me i due terzini sono i più importanti in fase di costruzione. In questo momento mi interessa l’equilibrio, finché non riusciamo a diventare padroni del gioco”.

Sul rigorista della squadra: “L’anno scorso si sapeva chi fosse il primo. Pedro Gonçalves ha dimostrato di essere un tiratore importante. Anche Mastantuono lo è. Poi, in campo è giusto che ognuno abbia la sua personalità e decida a chi fare calciare se non se la sente”.

Su Pedro Gonçalves: “Ha una grande capacità tattica, sa giocare a calcio. Si vede nelle sue statistiche. Ho parlato con lui chiedendogli dove gli piacerebbe giocare di più e mi ha detto in mezzo al campo. Quando lui e Atta giocano tra gli spazi sanno saltare l’uomo e sanno essere pericolosi”.

Su che Napoli si aspetta: “Allegri è un vincente. Sa capire quali sono le qualità della sua squadra. Dobbiamo essere bravi a non cascare a essere belli se ci lasciano palleggiare. Hojlund è il più veloce della Serie A in campo aperto, dobbiamo stare attenti in fase difensiva. Il curriculum dei loro giocatori è più importante dei nostri, ma vedremo. Per qesta società è l’anno zero per costruire il futuro”.

Su Dodo: “Lui è dentro il progetto, come tutti. Nella mia vita non ho mai fatto fuori nessuno. Da quando sono arrivato si sta allenando benissimo”.

Foto: X Fiorentina