Vanoli: “Questa partita ci permetterà di vedere i nostri miglioramenti. Dzeko in campo? Sì, così come De Gea”

26/11/2025 | 15:30:27

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’AEK Atene. Queste le sue parole:

“Cosa mi aspetto dalla partita? Questa è un’altra partita che ci permetterà di vedere i nostri miglioramenti e altri giocatori. Questo per me è una cosa importante. Dobbiamo guardare di partita in partita. Ora pensiamo a questa coppa, che arriva anche nel momento giusto. Se vogliamo diventare grandi dobbiamo pensare a quanto sia bello giocare ogni tre giorni. Come vivo il debutto in Europa e se ci sarà Dzeko in campo? Sì, lo vedremo in campo, così come De Gea. Per me è un altro step, così come per la squadra. Nella situazione in cui siamo non posso soffermarmi su questo. Dobbiamo fare il massimo, come stiamo facendo in questo momento aggiungendoci non solo l’aspetto del cuore e del sacrificio, ma mettendoci qualcosa in più sul piano della qualità e dell’aspetto tattico”.

Foto: X Fiorentina