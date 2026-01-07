Vanoli: “Pareggio giusto, stiamo trovando continuità ed equilibrio”

07/01/2026 | 23:28:14

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo il pareggio per 2-2 contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Sapevamo di incontrare una squadra molto forte nel palleggio e ci ha messo in grande difficoltà. Siamo partiti troppo lenti e questa lentezza gli ha permesso di trovare sempre l’uomo libero. Siamo stati bravi secondo me a stare in partita e nella sofferenza, giustamente incontri una grande squadra non puoi pensare che vada sempre tutto bene. Siamo stati bravi a soffrire nei momenti in cui stavano giocando bene, nel secondo tempo abbiamo accorciato le distanze e siamo stati più aggressivi. Sbagliavamo nel primo tempo sugli esterni perché lasciavano troppe linee di passaggio, la preoccupazione era sugli ammoniti all’intervallo. Nel secondo tempo siamo usciti bene con personalità, siamo stati sterili nel primo tempo anche con la palla sbagliando tanto tecnicamente. Non siamo riusciti a costruire trovando gli esterni, siamo stati lenti e in questo dobbiamo migliorare. È normale che ci sia un po’ di rammarico, il risultato è giustissimo ma a due minuti dalla fine questi due punti pesano. È un punto guadagnato, la continuità è un aspetto importante per noi e anche stasera abbiamo fatto una buona prestazione. Gud sappiamo le sue qualità, si sta sacrificando benissimo da esterno. Sa che la squadra in questo momento ha bisogno di quel sacrificio, quando viene dentro al campo è più libero. Sappiamo che tecnicamente è un giocatore importante, così come Fagioli, ha fatto una grande partita”.

Il coraggio è l’aspetto più importante di questa partita? “Nella mia filosofia e nella mia idea c’è sempre stata la voglia di giocare a calcio, questa è la soluzione per uscire da questa situazione. Dobbiamo giocare a calcio, questo è l’aspetto e fa parte del coraggio. La mia squadra se aspetta col blocco basso fa più fatica, io preferisco giocare in avanti. Nelle ultime partite avevamo fatto quasi 80 tiri in porta, poi dobbiamo migliorare la qualità perché possiamo pressare ancora più in alto. Abbiamo due difensori forti in campo aperto, dobbiamo migliorare nelle preventive come fatto col Verona. Ci vuole più lucidità negli ultimi minuti, ma sono tutti aspetti che stiamo correggendo. Riusciamo a soffrire e per una squadra che sta sotto è importante, siamo riusciti a stare in partita e questa cosa ci tengo”.

