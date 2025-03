Vanoli: “Pareggio giusto, abbiamo fatto una gara di grande personalità”

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio strappato contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Pareggio giusto? Direi di si, affrontavamo una grande squadra con giocatori forti nell’uno contro uno. Nel primo tempo c’è stato solo l’errore di Vanja, poi siamo stati bravi e compatti, forse dovevamo palleggiare meglio perché ce lo permettevano. Siamo stati bravi perché sapevamo di incontrare una Lazio ferita dai cinque gol di Bologna, dovevamo fare una grande partita di personalità e siamo stati bravi a rimanere sempre in partita. Bisogna sempre rimanere nella gara, abbiamo messo poi una formazione molto offensiva grazie alla disponibilità dei ragazzi. Ci abbiamo lavorato e questo è merito della squadra”.

Avete dei rimpianti? “No, non ho rimpianti perché non guardo indietro. Gli errori fatti li vedo come un’occasione di crescita, dopo l’infortunio di Duvan qualcosa è successo. Siamo stati bravi a tenere la barca dritta, ho capito che bisognava cambiare qualcosa e ci siamo riusciti. Questo dipende però sempre dalla disponibilità dei giocatori, avevamo promesso che sarebbero state tutte finali e stiamo onorando un club importante”.

Crede di poter aumentare ancora il coraggio di questa squadra?

“Passando da una difesa a cinque a una difesa a quattro cambiano i meccanismi, con gli innesti di gennaio stiamo diventando più fluidi anche se Casadei deve imparare a fare meglio il ruolo del centrocampista. Non ha trovato il tempo di giocata nel primo tempo, ma stiamo lavorando bene. La disponibilità di giocatori come Elmas, Karamoh e Sanabria possiamo fare anche il 4-2-4 ma ci vuole tempo”.

Foto: Instagram Torino