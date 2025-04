Vanoli: “Out Ricci. Il Venezia è vivo e vuole salvarsi, servirà attenzione”

30/04/2025 | 14:40:10

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha così parlato in vista della sfida contro il Venezia: “L’emozione è stata di più nella prima gara, è arrivata quasi subito dopo ciò che avevamo fatto insieme. E’ passato un girone, ognuno ha i propri obiettivi: loro si sono ravvivati, sono in lotta per salvarsi e dobbiamo saperlo. Giocano un buon calcio, faccio i complimenti al mister e lo ha dimostrato ovunque sia stato. Sono pericolosi sui piazzati, segnano tanti, e sappiamo il loro obiettivo. Noi dovremo essere attenti e concentrati: vogliamo questi tre punti”

sul percorso: “Avevamo iniziato con il piede giusto, poi abbiamo cambiato e siamo in una seconda evoluzione. Siamo migliorati tanti, nell’ultimo periodo ci sono state defezioni che non ci hanno permesso di dare continuità”

Sull’approccio: “Deve essere importante, lavoriamo sulla mentalità senza guardare gli altri. Dobbiamo capire cosa vogliono e cosa cercano, bisogna sapere…Ci manca ancora capire come affrontare le partite: non si affrontano solo in una maniera. Troveremo Venezia e Lecce che si giocano tutto alla morte, dobbiamo far vedere la nostra mentalità. E lo abbiamo fatto, poi i risultati pendono a favore o sfavore dell’interpretazione di una gara”

Sulla condizione degli acciaccati: “Ricci non ci sarà, la tendinopatia gli dà fastidio. Lazaro sarà squalificato ma rientra Gineitis. Ilic sta bene, tutti gli altri pure. Vlasic? Rientrava da un fastidio al polpaccio, gli dava fastidio questo ematoma. Lui è solo da gestire, ma ha i 90 minuti. Lazaro era stato fermo da più tempo ed era una gestione diversa”

Sulla difesa a 3: “Spero di farvelo capire: nel cambiare sistema di gioco, purtroppo abbiamo avuto defezioni. Era difficile sostituire Lazaro, l’ho fatto con Gineitis che ha interpretato bene il ruolo ma mancava pure lui per squalifica…Per fortuna abbiamo lavorato su quel sistema di gioco e abbiamo fatto così, mentre nella seconda parte c’erano Lazaro e Vlasic da poter inserire. E’ stata una scelta determinata dal fatto di non avere un sostituto largo a destra. Lazaro e Vlasic erano rientrati all’ultimo. E con il Venezia? Decideremo, abbiamo Gineitis”

