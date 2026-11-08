Vanoli: “Oulai mi ricorda Kanté, ma non ha ancora la sua testa. Fagioli? Nessun caso, si ricaricano le batterie anche così”

08/11/2026 | 23:55:40

Le parole di Vanoli in conferenza stampa dopo il pareggio tra Fiorentina e Juventus: “De Gea? Ripeto quello che ho detto prima: è il mio capitano e resta il mio capitano. Abbiamo giocato contro big come Atalanta, Inter e Juve e siamo sempre arrivati vicini a prendere dei risultati importanti. Non sono arrabbiamo per i due gol ma perché dovevamo portare a casa la partita. Ho detto ai giocatori che dovevano andare a casa incazzati. Possiamo e dobbiamo salire di livello. Loro oggi hanno dato tutto e volevano fare un grande regalo ai tifosi. Fagioli? Non bisogna farne un caso, è un giocatore della Nazionale. Un titolare della nostra Italia. Un giocatore non può essere sempre perfetto ma lui per noi è importante per noi, non è un caso. A volte si ricarica le batterie così. Oulai? Per l’ennesima volta ripeto che mi ricorda Kanté ma non ha ancora la sua testa. Non è possibile prendere una punizione come quella. Sono tutte cose che deve migliorare perché è giovane. Ma ha dimostrato di avere un altro passo, su di lui non ho dubbi”.

foto x fiorentina