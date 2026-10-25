Vanoli: “Ottima prestazione, dobbiamo tenere la testa alta e andare avanti”

25/10/2026 | 15:07:37

Paolo Vanoli analizza la sconfitta della Fiorentina contro l’Inter. I viola escono da San Siro dopo una partita che sembrava ormai indirizzata verso un risultato positivo, prima della rimonta nerazzurra nel finale. Il tecnico viola, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando gli aspetti positivi e la necessità di ripartire immediatamente.“Abbiamo fatto un’ottima prestazione, dobbiamo tenere la testa alta e andare avanti”. Questo il messaggio dell’allenatore viola dopo il 2-1 maturato nel recupero. La Fiorentina aveva trovato il vantaggio al 65′ con Jimenez, riuscendo a resistere alla pressione dell’Inter per gran parte della ripresa.La squadra di Vanoli ha accarezzato la possibilità di conquistare un risultato importante a San Siro, ma nel finale è arrivata la reazione nerazzurra. Thuram ha firmato il pareggio al 90′, mentre Zielinski, su calcio di rigore al 97′, ha completato la rimonta dell’Inter.”Una sconfitta difficile da digerire per la Fiorentina, soprattutto per come è arrivata. Il tecnico viola ha però invitato la squadra a non perdere fiducia, cercando di ripartire dal lavoro svolto durante la partita e dalla prestazione offerta contro una delle formazioni più importanti del campionato”“L’obiettivo adesso è voltare pagina e concentrarsi sui prossimi impegni, cercando di trasformare la prestazione di San Siro in un punto di partenza per ritrovare risultati e continuità”.

Foto: x Fiorentina