Vanoli: “Oggi abbiamo giocato da squadra che ha capito che deve lottare. Le difficoltà? Sono voluto venire qua con tutte le mie forze e farò di tutto per uscire da questa situazione”

09/11/2025 | 18:06:05

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Se mi è piaciuto l’atteggiamento? Sono entrato in un frullatore in due giorni. Ai ragazzi ho detto che è una pagina vuota da scrivere. Ci dobbiamo ‘dimenticare’ quanto fatto fino ad ora consapevoli di dove siamo. Oggi abbiamo giocato da squadra che ha capito che deve lottare. Questa è la base che non deve mai mancare. Per uscire da questa situazione ci vuole pazienza. Abbiamo due settimane per mettere un altro tassello ma se ripartiamo dall’atteggiamento usciranno le qualità. I problemi della squadra? E’ andato via un grande uomo e un grande allenatore. Da fuori è difficile parlare. Ora sono entrato in un frullatore. A volte è la testa che non fa andare le gambe. Piano piano cercheremo di mettere i tasselli al proprio posto. Per farlo però serve la consapevolezza di dove siamo. So quanto ci tengono i nostri tifosi, ho voluto venire qua con tutte le mie forze e farò di tutto per uscire da questa situazione”.

Foto: X Fiorentina