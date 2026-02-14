Vanoli: “Oggi abbiamo dimostrato cosa possiamo fare, ora restiamo con i piedi per terra”

14/02/2026 | 17:35:09

Paolo Vanoli ha parlato a DAZN dopo Lazio-Fiorentina: “A parte le situazioni tattiche avevo detto ai ragazzi che dovevamo fare una partita di grande sacrificio perché il Como sta diventando una big. Oggi abbiamo dimostrato cosa possiamo fare ma sappiamo anche dove siamo. Tre punti importanti ma restiamo con i piedi per terra. Usiamo questa vittoria come base per le prossime partite. Testa bassa e recuperiamo in vista della prossima. Ho sempre detto che ha qualità importanti ma può anche difendere in maniera diversa mettendosi sulle traiettorie. Stiamo lavorando tanto anche con i video e dovrebbe essere orgoglioso anche se oggi i primi 15 minuti mi aveva fatto arrabbiare molto perché veniva saltato. A volte è un po’ pigro, deve arrivare in fase offensiva con più determinazione come oggi. Da quando sono arrivato ho cercato di far capire che l’obiettivo è la salvezza e come ci si arriva. Il passaggio ancora è difficile perché non è facile per una squadra importante come la Fiorentina cambiare obiettivi. Dobbiamo avere il coraggio di imporci. Tutto ciò che ho fatto l’ho fatto per questo, per valorizzare la nostra qualità. Oggi l’abbiamo fatto per la prima volta in maniera collettiva anche senza palla”.

Foto: X Fiorentina