Vanoli, numeri indifendibili, ma la Fiorentina per ora va avanti

29/11/2026 | 15:17:47

Paolo Vanoli ha mandato un corto circuito la Fiorentina. Dieci partite, nove punti (quindi meno di uno a partita) e anche a Udine una prestazione orribile. Malgrado la serenità di Paratici nel pre-gara, in tutta questa storia c’è chi ha più colpe di lui, il riferimento è a una società che – con la regia del responsabile di mercato – ha saputo solo scialacquare. L’anticalcio di Vanoli è inaccettabile, ma almeno in queste ore il club è intenzionato ad andare avanti con lui, almeno fino al prossimo impegno casalingo contro il Cagliari.

Foto: X Fiorentina