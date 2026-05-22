Vanoli: “Non voglio essere confermato per riconoscenza, ma per i numeri”

22/05/2026 | 23:12:38

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nell’immediato post partita del pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: “Oggi abbiamo visto che volevamo chiudere bene davanti al nostro gruppo. È stata una salvezza che è stata frutto di un cambio di statistiche, nessuno si era salvato con i punti che avevamo noi. Come ho detto dopo Torino sarebbe una grossa delusione essere riconfermato per riconoscienza. Io voglio essere rinconfermato per il lavoro e i numeri. Sono ambizioso e voglio ricostruire una Fiorentina importante perché sono un tecnico ambizioso. L’obbiettivo era la salvezza con una squadra non costruita da me. Gud per dire si è adattato in un ruolo non suo. Questa salvezza per me vale tanto. Forse mediaticamente non sono uno che si sponsorizza ma ho sempre lavorato perché così mi hanno insegnato. Ripeto, devo dire che quest’anno da quando sono entrato il percorso fatto è stato importante”.

foto x fiorentina