Vanoli: “Non siamo scesi in campo, chiediamo scusa ai tifosi”

03/03/2026 | 00:16:42

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Udinese: “Siamo stati assenti, era già un campanello d’allarme giovedì. Ci dobbiamo guardare in faccia perché non possiamo arrivare al momento di fare un salto e perderlo sempre. È una questione di atteggiamento, abbiamo perso seconde palle e scontri fisici. Mi è dispiaciuto perché stasera potevi giocare ocn la spensieratezza dei risulati di ieri e iinvece è stato questo che ci ha condannatao. Non sono riuscito a dare alla squadra la continuità mentale che è nel mio carattere. Non siamo scesi in campo, dobbiamo chiedere scusa ai tifosi”.

