Vanoli: “Non possiamo regalare due gol in modo così sufficiente. Stiamo aggiungendo i tasselli al puzzle. Fagioli out per scelta tecnica”

29/10/2026 | 23:20:59

Paolo Vanoli analizza il pari contro l’Atalanta a DAZN: “Il rimpianto è non aver vinto una partita che abbiamo giocato bene. Non possiamo prendere gol in modo così facile. Siamo stati bravi a rimontare ma dobbiamo essere più cattivi a difendere. Ho detto ai ragazzi che dal secondo tempo di Genova in poi abbiamo messo qualcosa di importante. Certe volte durante la partita spariamo e poi riappariamo, non siamo continui. Non possiamo regalare due gol in un modo così sufficiente. Ogni partita mettiamo un tassello e stiamo componendo il puzzle, ma va capito che nel calcio italiano si difende da squadra. Sul primo gol Ndour perde De Ketelaere, sul secondo ci fermiamo parlando con l’arbitro. Il progetto di questa società, però, è giusto perché sono tutti giovai ragazzi. La sostituzione di Fagioli è stato un cambio tattico. Pedro Gonçalves e Beto li vedo bene”.

Foto: X Fiorentina