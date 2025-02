Vanoli: “Non mi aspettavo queste difficoltà dopo l’infortunio di Zapata, ma siamo sulla strada giusta”

Le parole a DAZN del tecnico del Torino Vanoli, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro l’Atalanta.

“Dobbiamo fare attenzione all’aggressività dell’Atalanta, fare tanta attenzione. Ho visto più partite dei bergamaschi, il Como ad esempio ha fatto una buona gara qui ma gioca in maniera diversa da noi. Stiamo lavorando sulla fase difensiva per migliorare. Sicuramente ci sono stati degli stop dovuti alla perdita di un leader come Zapata. Non pensavo si facesse così tanta fatica, ma è un mio compito lavorare: abbiamo superato quel momento e, ora, siamo sulla giusta strada con un nuovo equilibrio”.

Foto: Instagram Torino