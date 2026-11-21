Vanoli: “Ndour ha un problema alla caviglia, Njie ha preso una botta ma è tornato bene dalla Nazionale”

21/11/2026 | 15:19:25

Le parole del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli in conferenza stampa alla vigilia del Monza: “Ndour ha un problema alla caviglia ma domani penso che si aggregherà al gruppo. Njie ha preso una botta in Nazionale e ci siamo preoccupati, ma è tornato bene e anche lui si è aggregato al gruppo. Per gli altri Nazionali Oulai è tornato dopo aver segnato e per noi è un bene, anche Fagioli è tornato carico. Su Atta dico che è stato con noi in gruppo e l’abbiamo recuperato per la sua partita”.

foto x fiorentina