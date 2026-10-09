Vanoli: “Ndour? Crescita esponenziale, vorrei vederlo in Nazionale maggiore. L’esperienza nel settore giovanile mi è servita”

09/10/2026 | 15:06:59

Le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa: “Fagioli? Sono molto felice per lui e per Ndour. Per le prove che hanno fatto. Un giocatore intelligente può giocare in tanti ruoli e Nicolò lo ha dimostrato sia con noi che con l’Italia. Adesso arriva il difficile: deve essere continuo, deve crescere e dimostrare di voler diventare più forte. Il gol da 70 metri di Ndour? Oggi lo ha provato in allenamento e non ha funzionato… (ride, ndr). Ha fatto un gol strepitoso, a conferma del coraggio che ha di provare. La sua crescita esponenziale è sotto gli occhi di tutti, da quando ci sono io. La mia esperienza nel settore giovanile mi è servita per capire che non si può giudicare subito un giocatore. Spero che vada presto in Nazionale maggiore, se lo meriterebbe. Ora si deve levare la maglia numero 10 e rimettersi la 8, perché deve correre”.

foto x fiorentina