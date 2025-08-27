Vanoli: “Mi è dispiaciuto lasciare il Torino, forse un giorno tornerò”

27/08/2025 | 15:19:33

L’ex tecnico granata Paolo Vanoli ha dedicato un saluto al Torino intervenendo su Instagram: “Sempre forza Toro! Mi è dispiaciuto lasciarvi, ma chissà mai… forse un giorno si potrà tornare… ciao!” L’avventura del tecnico a Torino si è conclusa lo scorso giugno, quando Cairo ha deciso di affidare la panchina granata all’attuale allenatore Marco Baroni. Alla guida dei piemontesi Vanoli ha ottenuto un 11º posto in Serie A con 44 punti (10 vittorie, 14 pareggi, 14 sconfitte), segnando 39 gol e incassandone 45.

Foto: Instagram Torino