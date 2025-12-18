Vanoli: “Mi aspettavo risposte diverse. Di positivo c’è che anche vincendo saremmo andati ai playoff”

19/12/2025 | 00:21:39

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la sconfitta a Losanna.

Queste le sue parole: “Non c’è stato nessun confronto. Mi aspettavo una risposta diversa dai giocatori che giocavano poco, guardiamo le cose positive, se si vinceva si andava lo stesso ai play-off, ci faremo trovare pronti a febbraio. Abbiamo una grande prova domenica, anche vincendo a gennaio si guarderanno in faccia le persone che non vogliono lottare. I giocatori ci stanno provando, poi è normale che mi aspettavo di più. La responsabilità è mia, bisogna pensare ad Udine. Quando arriveremo a gennaio valuteremo tutto. Qualcosa va stravolto, per aiutare i giocatori. Il risultato pesa, lo vediamo anche nei semplici passaggi. Dobbiamo avere la forza per cambiare qualcosa. Devo provare a stravolgere qualcosa, in questo mese abbiamo lavorato su certe situazioni, con alti e bassi. Nelle ultime due eravamo in un trend positivo, sia in coppa che con il Verona. Poi ti trovi queste prestazioni, ed è lì il focus, dove devo essere bravo a capire le cose.”

L’orgoglio: “Qualche volta trovi la chiave cambiando qualcosa. I giocatori fanno fatica a fare certe cose, ed io in primis devo riuscire a dare certe soluzioni. Il ritiro serve per stare assieme, ma le parole le porta via il vento, e dobbiamo capire il perchè mancano certe cose. Udine è un’altra finale, dobbiamo aggrapparci a tutto per acciuffare un risultato”.

Foto: Instagram personale