Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari, rispondendo così alla domanda sul mercato: “Sono stato chiaro: dobbiamo sostituire Zapata. Ho chiesto un giocatore, basta. Nient’altro. Penso di essere stato chiaro, anche perché Zapata non rientra in questa stagione”

Foto: Instagram Torino