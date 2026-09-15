Vanoli: “Mastantuono può diventare importante in futuro per noi. I giocatori hanno voglia di trascinare il pubblico”

15/09/2026 | 23:29:17

Paolo Vanoli a Mediaset: “I ragazzi hanno le qualità, il problema è far capire che il talento è fine a sé stesso senza lavoro. La partita non era facile, parliamo di un derby, ma c’è stata una crescita. Dobbiamo solo lavorare. Contento che Mastantuono sia stato convocato in Nazionale argentina, può diventare in prospettiva futura un giocatore importante per la Fiorentina. La prima cosa che ho detto è stata che non eravamo una squadra. Sono partito dalla statistica dei gol presi e stasera non aver preso gol è stato importante. Pressando alto e capendo i momenti si fa la differenza. La bellezza di questa squadra è che sono giovani e ricettivi, hanno voglia di fare cose importanti e trascinare il pubblico che, in casa, può essere il 12esimo uomo”.

Foto: X Fiorentina