Vanoli: “Le serate di Champions ci siano da insegnamento per eventuali rimonte, ma siamo migliorati”

26/02/2026 | 18:30:13

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Sky Sport:”Abbiamo visto anche ieri in Champions le rimonte che ci sono state. Stasera dobbiamo essere bravi ad entrare con la voglia di vincere, non prendere gol e, se riusciamo, risparmiare energie. Dovranno essere pronti anche quelli in panchina. In queste ultime partite abbiamo fatto molto bene, l’ho fatto vedere anche ai ragazzi. La diversità di metri di alta velocità dei nostri difensori: siamo stati molto più attenti nelle preventive quando abbiamo attaccato. Adesso è cambiata l’attitudine e lo spirito: difendiamo tutti insieme e attacchiamo tutti insieme. C’è voluto un po’, ma si stanno vedendo i risultati. La situazione ti portava ad avere una preoccupazione, il problema era riuscire a togliere il pensiero di vincere la prossima. Sono stati bravi, la fatica era giocare contro squadre che sanno fin dall’inizio il loro obiettivo. Un processo comunque non ancora compiuto”.

Foto: X Fiorentina