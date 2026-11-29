Vanoli: “La squadra in estate è stata costruita in modo diverso e devo adattarmi. Ritiro? Era un modo per stare insieme”

29/11/2026 | 15:26:24

Paolo Vanoli analizza la brutta sconfitta in casa dell’Udinese, la seconda consecutiva, in conferenza stampa.

Sul momento negativo: “La testa non fa andare le gambe, abbiamo perso quella leggerezza che avevamo prima. Nessuno si aspettava questa posizione, ora dobbiamo essere bravi a reagire stando uniti. Questa squadra in estate è stata costruita in maniera completamente diversa e ora sta a me adattarmi. Dobbiamo tutti insieme reagire per centrare l’obiettivo, perché i ragazzi sanno che pericolo corrono. La prossima gara è una finale importante e da lì dobbiamo saper ritrovare lo spirito”.

Sulla partita: “Oggi affrontavamo una squadra molto fisica, così ho provato nel finale a mettere Atta nella zona della punta per dare imprevedibilità e Goncalves tra le linee per costruire uno spazio, infatti lì siamo stati pericolosi ed era l’unico modo per farlo contro l’Udinese”.

Sul ritiro: “Non ho mai detto si trattasse di ritiro, ma di un modo per stare insieme”.

Foto: X Fiorentina