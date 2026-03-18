Vanoli: “La sosta? Non guardo più avanti della partita di domani. Gosens può essere un’alternativa”

18/03/2026 | 19:04:28

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Rakow. Queste le sue parole:

“Quanto incide la sosta sulle scelte? Non guardo più avanti della partita di domani, quella ci interessa: teniamo a questa competizione, dobbiamo rispettarla e cercheremo di fare il massimo per passare il turno. Gosens? Robin fortunatamente sta bene ed è in gruppo con noi, domani può essere un’alternativa. È in crescita e sappiamo quanto importante sia nello spogliatoio”.

Foto: X Fiorentina