Vanoli: “La prossima di campionato è come una finale. Gosens si è fermato ancora, speriamo di averlo domenica”

10/12/2025 | 14:40:50

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Dinamo Kiev. Queste le sue parole:

“Come preparare la partita? Ogni partita è importante e domani cercheremo un risultato che ci serve per autostima e morale. Siamo concentrati su questo. Le parole di Goretti? Oggi le scelte drastiche sono quelle in cui dobbiamo essere consapevoli della situazione e tirare fuori certi valori per trovare la prima vittoria. La prossima di campionato è come una finale. Come interpretare la gara di domani? Provando a vincerla. Noi abbiamo questo impegno e può essere un aiuto morale. Poi dopo penseremo ad un altra finale. Chi va in campo dovrà dimostrare e dovrà dare un aiuto alla squadra. Ogni partita è importante. Gli infortunati? Gosens si è fermato ancora per un piccolo fastidio e non ci sarà domani, lo valuteremo girono dopo giorno e speriamo di averlo domenica. Fazzini ha un problema alla caviglia, non lo recuperiamo domani ma spero di averlo con il Verona. Fagioli abbiamo scongiurato una microfattura, ma domani non ci sarà anche se contiamo di averlo per domenica”.

