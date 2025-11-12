Vanoli: “La Fiorentina era nel mio destino, servirà tanto lavoro. Mercato? Lasciamolo stare”

12/11/2025 | 18:08:44

Il nuovo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli si è presentato in conferenza stampa: “So che cos’è Firenze. Perché qui si è dimostrata negli anni una grande crescita, il presidente ha voglia e forse era destino che accettasi questa sfida. Queste sfide mi motivano, mi danno energia. E soprattutto non ho pausa, so che sarà lunga e difficile, infatti ho detto ai ragazzi di mantenere lucidità. Perché per uscire da questo momento ci vuole tanto lavoro. “Lasciamo stare il mercato di gennaio. Ho sentito molte cose sulla preparazione estiva: non mi voglio paragonare a una persona che qua ha fatto cose per il bene della Fiorentina, parlare di questo o del mercato non sarebbe corretto. Pensiamo alla prossima partita, che sarà per noi importante e difficile”.

