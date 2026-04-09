Vanoli: “La corsa salvezza ha condizionato il cammino in Conference, condannati dagli episodi”

09/04/2026 | 23:44:01

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, al termine della gara persa per 3-0 contro il Crystal Palace ha parlato a Sky Sport: “Sapevamo fosse una squadra forte fisicamente e tecnicamente, hanno sviluppato veramente bene nell’ultimo terzo di gara. Ci ha un po’ destabilizzato il rigore, non siamo stati bravi. Poi nel secondo tempo siamo rientrati con grande personalità, ci è mancato il gol che poteva riaprire la sfida. L’unica arrabbiatura l’ho avuta nel finale, perché rischiavamo di prendere il quarto che avrebbe chiuso la gara. Il pensiero della salvezza ci ha ostacolato in Conference? Sicuramente, è inutile nasconderlo, era normale. Siamo stati bravi a tenerla aperta finora, mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita col gruppo completo perché avere più cambi avrebbe fatto la differenza. Ci hanno condannato gli episodi, ma devo dire che il secondo e soprattutto il terzo gol potevamo evitarli”.

foto x fiorentina