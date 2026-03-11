Vanoli: “La Conference è un trofeo importante che dobbiamo onorare. Kean? L’obiettivo è averlo a Cremona”

11/03/2026 | 12:40:30

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro Rakow Czestochowa. Queste le sue parole:

“Cosa rappresenta questo ottavo? E’ una gara importante su cui siamo concentrati. La Conference è un trofeo importante che dobbiamo onorare e riuscire ad andare avanti il più possibile. Troviamo una squadra che ha fatto molto bene nel girone, compatta, che si difende bene e che ha preso solo due gol. Dobbiamo pensare che sono due partite, di giocarcela su 180 minuti con intelligente. Alla Cremonese ci penseremo da venerdì. Quanto aiuterebbe una vittoria? Conta molto, così come il fare la prestazione. Da quelle arrivano i risultati. E’ normale che vincere darebbe morale e ogni volta andiamo in campo per provare a vincere. Kean? Stiamo portando avanti un percorso di recupero e lo valutiamo giorno per giorno. L’obiettivo è averlo a Cremona”.

Foto: X Fiorentina