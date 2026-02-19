Vanoli: “La Conference è importante, ci teniamo. Con questo spirito usciremo dai problemi”

19/02/2026 | 23:26:59

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato così a SkySport del 3-0 dei suoi in Polonia: “Da quando sono qua l’ho detto, è una competizione importante e ci teniamo. Da allenatore devo fare delle valutazioni. Il cammino in campionato sappiamo com’è, si pensava di uscire prima da questa situazione. Ma oggi faccio i complimenti a tutto il gruppo, hanno dimostrato che sono parte di qualcosa di importante. La partita era difficile ma l’abbiamo interpretata con sofferenza, la stessa di Como e che ci porterà in fondo al campionato. Dobbiamo continuare così, questo è lo spirito da mantenere per affrontare le partite. Non era facile far cambiare l’andamento della squadra, non ho la bacchetta magica ma serve comunque il lavoro. Ho un gruppo importante, tutti vogliono partecipare a questo percorso. Ora c’è Mandragora che è squalificato per la gara col Pisa, ci sarà bisogno di qualcuno”.

Foto: X Fiorentina